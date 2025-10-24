Zangrillo | Oggi l’Italia è cambiata protagonista in tutto il mondo

TERMOLI – “Oggi abbiamo tutti gli indicatori economici che raccontano un’Italia molto diversa rispetto a quella che abbiamo ereditato, un’Italia che funziona, che ha un governo stabile, un’Italia che riesce a mantenere gli impegni dal punto di vista finanziario, gli impegni con l’Europa. Un’Italia che è ritornata a giocare un ruolo da protagonista sui tavoli internazionali su tutte le crisi che, purtroppo, stanno attraversando la nostra epoca. Quindi, diciamo, che la soddisfazione non è tanto per i tre anni che governiamo ma che questi tre anni sono serviti per fare accadere le cose. Questo deve fare la politica: poche chiacchiere e tanti fatti e mi sembra che questo il governo lo stia facendo”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

