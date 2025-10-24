Zangrillo | Concorsi in 180 giorni porte aperte ai talenti e una legge per premiare il merito | così cambiamo per assumere giovani

Il Ministro Zangrillo illustra le riforme per rendere la Pubblica Amministrazione (PA) più attrattiva per i giovani, riducendo i tempi dei concorsi a 180 giorni tramite la piattaforma digitale inPA. Si punta a reclutare talenti, anche dagli ITS, potenziando la formazione e introducendo un DDL per premiare il merito e i risultati. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

