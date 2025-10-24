Yungblud nella superband dei suoi sogni c’è anche David Bowie

Yungblud ha costruito con alcune leggende della musica la sua superband rock ideale, che farebbe sognare tutti gli appassionati del genere. L’artista di Doncaster negli ultimi mesi è stato al fianco di grandi nomi, partecipando a Back To Beginning lo scorso luglio a Birmingham, quando si esibiva sul palco del concerto di addio dei Black Sabbath, sulle note di Changes di Ozzy Osbourne, riscuotendo consensi tra i fan dell’icona scomparso a distanza di pochi giorni dallo show. Nel mese di settembre, il 28enne è stato protagonista di un tributo ancora una volta al principe delle tenebre insieme ad una superband, nella quale figuravano anche Steven Tyler e Joe Perry degli Aerosmith nel corso degli Mtv Vma 2025, sulle note di Crazy Train e Mama I’m Coming Home Yungblud, la superband ideale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

