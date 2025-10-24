Il regista greco ha confermato di avere intenzione di fermarsi dopo aver presentato, con successo, tre film negli ultimi tre anni. Yorgos Lanthimos è uno dei registi più prolifici dell'ultimo periodo ma non tutti ricordano che dopo il successo de La favorita, il cineasta ellenico si era preso una pausa di cinque anni prima di tornare dietro la macchina da presa. Dopo tre film negli ultimi tre anni, Lanthimos ha deciso ufficialmente di prendersi un altro periodo di pausa, come lui stesso ha confermato in una recente intervista. Pausa dopo Bugonia Nell'ultima intervista a Collider, Yorgos Lanthimos ha spiegato di sentirsi esausto dopo le lavorazioni di Povere creature!, Kinds of Kindness e Bugonia, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Yorgos Lanthimos annuncia una pausa dal cinema dopo Bugonia: “Ho bisogno di fermarmi”