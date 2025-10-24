Yildiz, momento no per il turco: la fascia da capitano, le difese avversarie e i troppi minuti pesano, ma il club fa quadrato attorno al suo gioiello. È il talento più puro, il faro tecnico, il tesoro da ritrovare per uscire dalla crisi. Ma anche Kenan Yildiz, in questo momento difficile per la Juventus, sta mostrando qualche crepa. Le ultime prestazioni del gioiello turco sono state al di sotto dei suoi standard abituali, un appannamento figlio di diversi fattori che Igor Tudor e la società stanno analizzando con attenzione. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il numero 10 bianconero è alla ricerca di un nuovo equilibrio, ma la fiducia nei suoi confronti resta totale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Yildiz tesoro da ritrovare: tre fattori stanno incidendo sulle prestazioni del turco, reduce da una serata complicatissima al Bernabeu