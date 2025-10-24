Yildiz tesoro da ritrovare | tre fattori stanno incidendo sulle prestazioni del turco reduce da una serata complicatissima al Bernabeu
Yildiz, momento no per il turco: la fascia da capitano, le difese avversarie e i troppi minuti pesano, ma il club fa quadrato attorno al suo gioiello. È il talento più puro, il faro tecnico, il tesoro da ritrovare per uscire dalla crisi. Ma anche Kenan Yildiz, in questo momento difficile per la Juventus, sta mostrando qualche crepa. Le ultime prestazioni del gioiello turco sono state al di sotto dei suoi standard abituali, un appannamento figlio di diversi fattori che Igor Tudor e la società stanno analizzando con attenzione. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il numero 10 bianconero è alla ricerca di un nuovo equilibrio, ma la fiducia nei suoi confronti resta totale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altre letture consigliate
Per tutti i fan di One Piece è arrivato un nuovo tesoro in edicola! Le Illustration Box Vol.3 e Vol.4 e i set Legacy of the Master ti aspettano con carte spettacolari da collezionare e giocare. Illustrazioni incredibili, pack esclusivi e tutta l’energia della ciurm - facebook.com Vai su Facebook
Juve, Tudor: "Yildiz domani gioca, nessuna stanchezza. I tre attaccanti aiuteranno" - Igor Tudor, allenatore della Juventus chiamata domani alla seconda gara in Champions League con il Villarreal, parla così dell’impiego del fantasista turco: ... Scrive m.tuttomercatoweb.com