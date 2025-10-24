Yildiz Real Madrid rivelazione sul turco | Xabi Alonso è disposto a lasciare andare via tutti per averlo! Cosa filtra sul futuro del 10 della Juve

24 ott 2025

Yildiz Real Madrid, quel noto agente rivela l’interesse folle dei Blancos: considerato intoccabile come Mbappé, ma il rinnovo con la Juve tarda. Un interesse che va oltre il semplice apprezzamento, un vero e proprio sogno proibito che accende il mercato europeo. Il  Real Madrid  fa sul serio per  Kenan Yildiz. A lanciare la bomba è il noto agente e intermediario  Giovanni Branchini, che ha svelato la profondità della stima che  Xabi Alonso  nutre per il gioiello della  Juventus. Un’ammirazione tale da considerarlo quasi l’unico intoccabile dopo Mbappé, ma che si scontra con la ferma volontà della  Juve  di blindare il suo numero 10. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

