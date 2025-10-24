La Juventus a Madrid contro il Real ha rimediato la seconda sconfitta consecutiva dopo dopo il tonfo di Como e non vince da sette partite tra campionato e Champions League. Kenna Yildiz (LaPresse) – Calciomercato.it Periodo delicato per la squadra bianconera, con Igor Tudor sotto la ghigliottina della critica e in bilico per gli ultimi risultati. Anche alcuni singoli però stanno deludendo nell’ultimo periodo e tra questi pizza Kenan Yildiz. Il gioiello turco era partito alla grande, ma nelle ultime partite sta avendo una flessione. Il turco è stato decisivo nelle ultime uscite con la sua nazionale, ma con la maglia della Juve non va a segno dalla squadra di coppa contro il Borussia Dortmund, dove aveva firmato la pennellata del momentaneo 1-1. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Yildiz finisce in panchina? Tudor ha scelto il sostituto