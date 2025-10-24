Yildiz finisce in panchina? Tudor ha scelto il sostituto
La Juventus a Madrid contro il Real ha rimediato la seconda sconfitta consecutiva dopo dopo il tonfo di Como e non vince da sette partite tra campionato e Champions League. Kenna Yildiz (LaPresse) – Calciomercato.it Periodo delicato per la squadra bianconera, con Igor Tudor sotto la ghigliottina della critica e in bilico per gli ultimi risultati. Anche alcuni singoli però stanno deludendo nell’ultimo periodo e tra questi pizza Kenan Yildiz. Il gioiello turco era partito alla grande, ma nelle ultime partite sta avendo una flessione. Il turco è stato decisivo nelle ultime uscite con la sua nazionale, ma con la maglia della Juve non va a segno dalla squadra di coppa contro il Borussia Dortmund, dove aveva firmato la pennellata del momentaneo 1-1. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Scopri altri approfondimenti
23' - JUVE VICINA AL PAREGGIO: dal posibile 2-0 al possibile 1-1. Capovolgimento di fronte della Juve che va al tiro con Yildiz, conclusione deviata da Rafa Marin, smanaccia Tenas poi colpo di testa ravvicinato di McKennie, ma finisce in angolo. #VillarealJ - X Vai su X
Bologna ancora ko Nonostante la buona prestazione il Bologna finisce ko al Dall’Ara. Nel primo tempo viene annullato un gol per parte, nel secondo Kehrer regala la vittoria agli ospiti #TuttoSport #Bologna - facebook.com Vai su Facebook
Penta: "Tudor in confusione. Yildiz capitano? Scelta incomprensibile” - Nicola Penta è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera ospite della trasmissione “Ieri & Oggi" commentando le difficoltà offensive della Juventus ed ... Da tuttojuve.com
Juventus, Yildiz bloccato da un mese: le due mosse di Tudor per recuperare il talento turco - Yildiz non segna o serve assist per la Juventus dal debutto in Champions contro il Borussia Dortmund: la strategia di Tudor per restituirgli la fiducia prevede due mosse ... Lo riporta sport.virgilio.it
Yildiz titolare o in panchina in Como Juve? Tudor scioglie i dubbi con larghissimo anticipo: l’annuncio in conferenza stampa - Nessuna pausa per il gioiello bianconero: il tecnico lo considera insostituibile e lo schiererà ancora dal primo minuto Nessun dubbio, nessuna esitazione. Lo riporta juventusnews24.com