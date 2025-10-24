Yildiz capitano in Real Madrid Juve Marchisio rivela | Può avere pressioni non è stata una partita facile ma sono felice per lui e spero che in futuro…
Yildiz capitano in Real Madrid Juve al Bernabeu, Claudio Marchisio ha parlato così della fascia al braccio del numero 10 bianconero. Un’investitura da brividi, una fascia indossata nel tempio del calcio. La scelta di Igor Tudor di nominare Kenan Yildiz capitano della Juventus nella notte del Santiago Bernabéu ha emozionato tutti, compreso un grande ex capitano bianconero come Claudio Marchisio. L’ex centrocampista ha commentato la decisione, sottolineando la gioia ma anche la grande pressione per il giovane talento. YILDIZ CAPITANO – « Ero lì, parlavamo proprio di questo. È un ragazzo così giovane, sicuramente sarà stato felicissimo di indossare la fascia al Bernabeu ma ragioniamo anche sulle pressioni che può avere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
