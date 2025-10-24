Yann Sommer | Tra i pali dell’Inter e i monti della Svizzera così ritrovo la mia pace

C’è chi vive il calcio 24 ore su 24 e chi invece dopo allenamenti, trasferte e partite in giro per l’Italia e per il mondo cerca la tranquillità nella natura. Yann Sommer oltre ad essere il portiere dellInter (ed ex nazionale svizzero) è un uomo che si gode la famiglia e soprattutto appena può stacca dal traffico della città per ritrovare quei paesaggi che conosce molto bene, quelli della Svizzera. E’ nato a Morges, ma ha vissuto a Losanna, Basilea e Zurigo, Tutte o quasi le regioni della Svizzera, un bel vantaggio visto che Yann parla francese, tedesco, inglese e anche un ottimo italiano e in fondo è in Italia solo da un anno e mezzo. 🔗 Leggi su Panorama.it

