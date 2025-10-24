XIX Congresso Regionale Uncem Campania Comuni e Comunità insieme | la montagna è speranza

Sabato 8 novembre alle ore 9,30 si terrà il XIX congresso regionale dell’UNCEM CAMPANIA: “Comuni e Comunità insieme-la montagna è speranza”. “Sarà l’occasione per fare il punto sul lavoro svolto da Comuni e Comunità Montane L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

XIX Congresso Regionale Uncem Campania. Comuni e Comunità insieme: la montagna è speranza

