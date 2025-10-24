Xbox Series X S | l’update 10.026100.6171 a sorpresa che rivoluziona in silenzio la tua esperienza

Mentre tutti guardavano al prossimo grande gioco, Microsoft ha sganciato un update a sorpresa che merita la tua attenzione. L’ultimo aggiornamento di sistema per Xbox Series XS non aggiunge funzioni eclatanti, ma quelle che porta sono piccole grandi vittorie per gli utenti. Cosa c’è di nuovo? Ecco il changelog essenziale. La build 10.0.26100.6171 potrebbe avere un nome noioso, ma nasconde tre migliorie che sentirai subito tue: Privacy finalmente rispettata: addio storico condiviso Quante volte hai voluto giocare a quel titolo “imbarazzante” senza che tutti i tuoi amici lo sapessero? Ora puoi: il nuovo toggle nel menu Impostazioni > Account > Privacy ti permette di nascondere lo storico dei giochi avviati. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net © Gamesandconsoles.net - Xbox Series X/S: l’update 10.0.26100.6171 a sorpresa che rivoluziona (in silenzio) la tua esperienza

