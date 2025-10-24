X Factor la voce di PierC incanta il pubblico del Live Show con ' Rocket man'
PierC ha scelto uno dei brani più famosi di Elton John, ‘Rocket man’, per il suo esordio al Live Show di X Factor 2025. Piercesare Fagioli, 25 anni di Milano, non si è lasciato turbare dalla grande emozione, offrendo una interpretazione fantastica del brano del 1972. L’artista della squadra di Francesco Gabbani ha eseguito una delicatissima versione al piano avvolto tra le luci dell’X Factor Arena, che gli ha tributato un fortissimo applauso. X Factor 2025 è su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
