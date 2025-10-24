X Factor 2025 primo live | le labbra rosso fuoco della sexy cameriera Paola Iezzi e tutti gli altri beauty look della serata

Alla messa in onda del primo live del talent musicale Sky, Giorgia con riga laterale, Gabbani con ciuffo impomatato in stile 50s e poi i concorrenti, da Delia con chioma ginger XXL tutta ricci a Tomasi, con zazzera messy che ci ricorda quella di Chalamet. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - X Factor 2025, primo live: le labbra rosso fuoco della «sexy cameriera» Paola Iezzi e tutti gli altri beauty look della serata

