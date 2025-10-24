X Factor 2025 prima puntata show di Annalisa i primi eliminati gli ascolti
Il racconto della prima puntata dei Live di X Factor 2025, tra l’opening di Giorgia, il medley di Annalisa e la gara che ha sancito la prima band eliminata. Live Show di X Factor 2025 hanno preso ufficialmente il via ieri sera, ed è stato un esordio davvero carico e potente: l’opening pazzesco di Giorgia; i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi già motivatissimi per presentare, promuovere e difendere i propri concorrenti, i 12 artisti protagonisti di X Factor 2025. L’ospite attesissima Annalisa, che ha conquistato l’X Factor Arena con il medley tra Piazza San Marco ed Esibizionista, due brani tratti dal suo ultimo album Ma io sono fuoco. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Leggi anche questi approfondimenti
La prima puntata dei Live Show di X Factor 2025 ha regalato emozioni con le due manche di cover, dove i 12 concorrenti hanno rapito i giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi e Francesco Gabbani con voci, danze e performance - facebook.com Vai su Facebook
Ho messo su X Factor per la prima volta in vita mia e c’è uno che sta massacrando Battiato - X Vai su X
X-Factor 2025, cosa è successo nella prima puntata del talent show? L'eliminazione inaspettata - Tutto sulle esibizioni e sull'inaspettata eliminazione ... Segnala notizie.it
X Factor 2025, le pagelle del primo live: il grande rimpianto di Achille Lauro con i Coopper Jitters - È andata in onda la prima puntata dei live di X Factor 2025: sono stati eliminati i Coopper Jitters nella squadra di Achille Lauro, impressiona PierC ... fanpage.it scrive
X Factor 2025, chi sono gli eliminati della prima puntata dei Live - La puntata di X Factor 2025 è partita con la prima manche, che ha visto alternarsi sul palco eroCaddeo con un classico di Lucio Battisti come E penso a te. Scrive novella2000.it