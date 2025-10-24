Il racconto della prima puntata dei Live di X Factor 2025, tra l’opening di Giorgia, il medley di Annalisa e la gara che ha sancito la prima band eliminata. Live Show di X Factor 2025 hanno preso ufficialmente il via ieri sera, ed è stato un esordio davvero carico e potente: l’opening pazzesco di Giorgia; i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi già motivatissimi per presentare, promuovere e difendere i propri concorrenti, i 12 artisti protagonisti di X Factor 2025. L’ospite attesissima Annalisa, che ha conquistato l’X Factor Arena con il medley tra Piazza San Marco ed Esibizionista, due brani tratti dal suo ultimo album Ma io sono fuoco. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - X Factor 2025, prima puntata, show di Annalisa, i primi eliminati, gli ascolti