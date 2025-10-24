X Factor 2025 partenza energica per i Live Show | eliminati i Copper Jitters

Iniziati ieri sera. I Live Show di X Factor 2025 sono ufficialmente iniziati ieri sera con una puntata ricca di energia e momenti di grande spettacolo. Ad aprire la serata, un’esibizione travolgente di Giorgia, seguita dalla presentazione dei dodici concorrenti in gara e dei giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, già pronti a sostenere le proprie squadre. Ospite d’onore Annalisa, che ha conquistato il pubblico con un medley di “Piazza San Marco” ed “Esibizionista”, brani tratti dal suo ultimo album Ma io sono fuoco. La competizione è entrata subito nel vivo con due manche e una prima eliminazione: a lasciare il programma sono stati i Copper Jitters, band della squadra di Achille Lauro. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - X Factor 2025, partenza energica per i Live Show: eliminati i Copper Jitters

Altri contenuti sullo stesso argomento

«Quando una cosa arriva, arriva, sei super sincero, sei super spontaneo». Le parole di Achille Lauro sembrano il punto di partenza migliore per raccontare il debutto dei Live Show di X Factor 2025, che parte questa sera su Sky Uno e in streaming su NOW. Fi - facebook.com Vai su Facebook

X-Factor 2025, cosa è successo nella prima puntata del talent show? L'eliminazione inaspettata - Tutto sulle esibizioni e sull'inaspettata eliminazione ... Riporta notizie.it

X Factor 2025, chi sono i 12 concorrenti scelti dai giudici: le squadre ai live - I giudici Jake La Furia, Paola Iezzi, Francesco Gabbani e Achille Lauro hanno scelto i propri preferiti, ... Si legge su fanpage.it

X Factor 2025, le pagelle del primo Live: Giorgia e Annalisa iconiche (10), giudici buoni ma giusti (8) - X Factor entra nel vivo: la prima puntata dei live ha regalato sorprese e una prima eliminazione. Come scrive dilei.it