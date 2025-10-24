X Factor 2025 le pagelle del primo Live | Delia Leonessa di Paternò 10 I Copper Jitters cronaca di una morte annunciata 4

Il primo Live Show di X Factor 2025 si è concluso con l'eliminazione dei Copper Jitters, andati al ballottaggio con AMANDA. Ecco il nostro commento a una puntata appassionante e le immancabili pagelle. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - X Factor 2025, le pagelle del primo Live: Delia Leonessa di Paternò 10, I Copper Jitters cronaca di una morte annunciata 4

News recenti che potrebbero piacerti

Su iMusicFun seguiremo in diretta i Live di X Factor 2025; qui le pagelle della prima performance dei dodici concorrenti in gara. #xfactor2025 #Xf2025 #Live #Pagelle #TopFlop - X Vai su X

Vi è piaciuto assegnare le sedie, sottrarre le sedie e scambiare le sedie? Ora vi mettiamo in riga noi, come diceva il grande poeta Luke nel magico mondo di The Lady. Tornano le nostre Pagelle di X Factor: trovate le pagelle delle Last Call, a cura di Clotilde F - facebook.com Vai su Facebook

Ottima musica ma nessuna emozione nel primo “X Factor 2025 Live”: le pagelle della serata - Giorgia ha aperto cantando un medley di "Il mio giorno migliore" e "The way you make me feel" di Michael Jackson ... Scrive iodonna.it

X Factor 2025, le pagelle del primo Live: tutto il resto è noia (tranne Gabbani) - L’'XF' karma è quello che ti porta ad applaudire il cantautore toscano durante l’edizione più noiosa e prevedibile della storia del talent, tanto che persino Giorgia sbaglia apposta per restare svegli ... Riporta rollingstone.it

X Factor 2025, le pagelle del primo live: il grande rimpianto di Achille Lauro con i Coopper Jitters - È andata in onda la prima puntata dei live di X Factor 2025: sono stati eliminati i Coopper Jitters nella squadra di Achille Lauro, impressiona PierC ... Segnala fanpage.it