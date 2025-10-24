X Factor 2025 | breve riassunto del primo Live Show che ha avuto ascolti e interazioni social da capogiro

Comingsoon.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grandissimo esordio, in termini di share e interazioni social, per il primo Live Show di X Factor 2025, che si è concluso con l’eliminazione dei Copper Jitters, andati al ballottaggio con Amanda. La squadra di Achille Lauro registra la prima disfatta. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

