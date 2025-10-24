Wyser otto manager su 10 riconoscono il cambiamento del proprio ruolo ma solo il 16% lo mette davvero in pratica

I manager si trovano oggi a guidare organizzazioni immerse in un contesto di discontinuità e cambiamento. Secondo quanto emerge dall’ultimo studio di Wyser, brand globale di Gi Group Holding specializzato nella ricerca e selezione di profili manageriali ed executive, intitolato “Leadership in trasformazione: tra visione strategica e governo del cambiamento”, il principale motore di questo scenario è il ricambio generazionale, che impone stili di guida più inclusivi e dialogici, come indica il 66% dei manager intervistati. Anche lo smart working, la crescente attenzione al well-being e alla sicurezza psicologica (indicati dal 47%) stanno ridefinendo il rapporto tra chi guida le aziende e i collaboratori, rendendo la leadership sempre più relazionale e meno gerarchica. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Wyser, otto manager su 10 riconoscono il cambiamento del proprio ruolo ma solo il 16% lo mette davvero in pratica

