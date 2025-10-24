WWE | Si preserva il push di Jacob Fatu | nuovi scenari per il Samoan Werewolf dopo l’assenza e piani rimandati per Drew McIntyre

La WWE punta a gestire con attenzione il percorso di Jacob Fatu, uno dei nomi più caldi della scena. Nonostante l’attesa per la sua prima grande rivalità, la federazione ha scelto di rimandare lo scontro con Drew McIntyre in seguito allo stop medico che costringe Fatu fuori dalla programmazione televisiva almeno fino a Survivor Series. La scelta non nasce solo da esigenze di salute: la WWE vuole evitare un debutto in tono minore e preferisce mantenere intatta la sua aura di potenziale dominatore del roster. Una decisione strategica per la narrativa. Secondo Wrestling Observer Newsletter, la dirigenza WWE ha preferito non inserire Fatu nei piani immediati: “La WWE non voleva che Fatu tornasse soltanto per essere eliminato rapidamente o messo da parte, soprattutto se non previsto come vincitore o dominatore dell’angle. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

