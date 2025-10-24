John Cena si avvia verso il suo ultimo match, fissato per il 13 dicembre a “ Saturday Night’s Main Event ” e il backstage WWE riflette sull’eredità lasciata dalla sua lunga carriera. Tra i tanti wrestler che hanno condiviso il ring con lui, R-Truth si distingue per longevità e esperienza: intervistato da Bleacher Report, il performer ha sottolineato come l’esempio di Cena sia centrale per la generazione attuale e futura dello sports entertainment. Secondo Truth, la compagnia è in ottime mani e non mancano nomi interessanti pronti a raccogliere il testimone. Il futuro è già sul ring. Truth racconta che Cena ha sempre avuto un atteggiamento generoso e professionale dietro le quinte, fornendo consigli cruciali a chiunque volesse migliorarsi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: R-Truth celebra l’eredità di John Cena e promuove i talenti di NXT per il futuro della compagnia