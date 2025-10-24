WWE | Nuovi sviluppi nel caso Andrade la compagnia punta al ritorno dell’ex campione?

Zonawrestling.net | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La WWE potrebbe cercare di sfruttare la clausola di non-concorrenza di Andrade per riportarlo nella compagnia. La situazione legale di  Andrade ha preso una nuova svolta e, questa volta, non si parla più di tenerlo lontano dal ring, ma di riportarlo in WWE. Secondo quanto riportato da  PWInsider, in diversi ambienti del wrestling messicano si crede che la WWE stia attivamente cercando di usare la presunta clausola di non-concorrenza di un anno come leva per ri-firmare con lui. Anche se nulla è stato confermato ufficialmente, le voci si fanno sempre più insistenti, soprattutto dopo i precedenti rumor secondo cui Andrade sarebbe rimasto fermo fino a un anno a causa di una violazione del suo contratto con la WWE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

wwe nuovi sviluppi nel caso andrade la compagnia punta al ritorno dell8217ex campione

© Zonawrestling.net - WWE: Nuovi sviluppi nel caso Andrade, la compagnia punta al ritorno dell’ex campione?

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Wwe Nuovi Sviluppi Caso