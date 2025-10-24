WWE | Il regno di Ilja Dragunov potrebbe presto finire
La scorsa settimana Ilja Dragunov ha vinto il titolo u.s. ritornando dopo un pesante infortunio. Un grande momento per lo zar segnando così il suo primo titolo nel main roster. I festeggiamenti per lui non sono durati molto, poiché gli MFT lo hanno attaccato nel post match. Solo Sikoa campione degli stati uniti?. Oramai le voci si stanno diffondendo sempre di più e come sappiamo gli MFT hanno preso di mira tutti gli sfidanti delle open challenge di Sami Zayn, ma ora che il titolo non è più nelle sue mani, Solo Sikoa potrebbe vincere il tiolo molto presto e le speculazioni su una faida con Ilja sono molto accese. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
