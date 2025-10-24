WTA Tokyo 2025 Rybakina si qualifica per le Finals Avanzano Bencic e Noskova
La corsa verso la conquista del titolo compie un nuovo importante step. Il torneo WTA di Tokyo torna in campo per i quarti di finale. La kazaka Elena Rybakina supera l’ostacolo Mboko e certifica l’accesso alle WTA Finals. Avanzano anche Belinda Bencic e Linda Noskova. Linda Noskova, testa di serie numero sei, archivia il suo impegno di giornata in soli trentacinque minuti. La giocatrice ceca approfitta infatti del ritiro della russa Anna Kalinskaya, numero trentotto del ranking WTA, sul punteggio di 6-0 1-0 e guadagna così agevolmente il pass per la semifinale. Elena Rybakina, seconda favorita del tabellone, regola la canadese Victoria Mboko, nona testa di serie 6-3 7-6(4) in un’ora e ventisette minuti e, grazie al successo odierno, imprime il sigillo dell’ufficialità sulla qualificazione alle WTA Finals. 🔗 Leggi su Oasport.it
