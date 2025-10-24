Si ferma ai quarti di finale del torneo WTA di Guangzhou 2025 la corsa di Elisabetta Cocciaretto. La statunitense Ann Li regola la giocatrice azzurra con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e venticinque minuti. L’americana attende in semifinale la vincente del confronto tra la connazionale Volynets e la cinese Zhang. L’americana inizia meglio l’incontro con il break del 2-0 ottenuto a 30, l’azzurra alla prima chance strappa il servizio alla rivale ed entra in partita con il 2-1. La testa di serie numero due strappa però nuovamente il servizio alla rivale per il 3-1 e tocca il massimo vantaggio sul 5-1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Guangzhou 2025, Cocciaretto si ferma ai quarti di finale contro lo scoglio Li