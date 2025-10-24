WTA Guangzhou 2025 Cocciaretto si ferma ai quarti di finale contro lo scoglio Li
Si ferma ai quarti di finale del torneo WTA di Guangzhou 2025 la corsa di Elisabetta Cocciaretto. La statunitense Ann Li regola la giocatrice azzurra con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e venticinque minuti. L’americana attende in semifinale la vincente del confronto tra la connazionale Volynets e la cinese Zhang. L’americana inizia meglio l’incontro con il break del 2-0 ottenuto a 30, l’azzurra alla prima chance strappa il servizio alla rivale ed entra in partita con il 2-1. La testa di serie numero due strappa però nuovamente il servizio alla rivale per il 3-1 e tocca il massimo vantaggio sul 5-1. 🔗 Leggi su Oasport.it
