Writer 43enne imbratta treno a Como la giustifica alla polizia non regge | Uscito per combattere l’insonnia
Un 43enne di Saronno è stato denunciato a Como per resistenza e invasione dopo aver imbrattato un treno con due complici in fuga. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
