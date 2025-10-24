WRC – M-Sport pensa a una nuova auto per il 2027
Il team inglese non vuole aggiornare la Fiesta Rally2 ma la decisione finale non è ancora presa. M-Sport non ha ancora confermato ufficialmente la propria partecipazione al Mondiale Rally 2027, che segnerà l’introduzione di un nuovo regolamento tecnico destinato a cambiare profondamente la fisionomia del WRC. Tuttavia, la squadra britannica ha lasciato intendere che la . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
Argomenti simili trattati di recente
