WRC – M-Sport pensa a una nuova auto per il 2027

Tuttorally.news | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il team inglese non vuole aggiornare la Fiesta Rally2 ma la decisione finale non è ancora presa. M-Sport non ha ancora confermato ufficialmente la propria partecipazione al Mondiale Rally 2027, che segnerà l’introduzione di un nuovo regolamento tecnico destinato a cambiare profondamente la fisionomia del WRC. Tuttavia, la squadra britannica ha lasciato intendere che la . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

