WRC – Il Catalunya vuole tornare nel Mondiale

Tuttorally.news | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il RACC punta a riportare la gara nel giro iridato: “I costi che ci avevano imposto erano insostenibili” Il presidente del Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC), Josep Mateu, ha confermato che il club catalano sta lavorando attivamente per riportare il RallyRACC Catalunya nel calendario del Campionato del Mondo Rally (WRC). L’annuncio è arrivato nel . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

