William ha preso in mano i dossier più controversi Ha fatto togliere l’effige di Andrea dalla Cappella di San Giorgio ed è pronto a togliere i titoli dinastici a Harry e Meghan

Adesso tocca a William. Il re compie gesti ad alto valore simbolico, il figlio gestisce i guai di famiglia che hanno due nomi: Andrea ed Harry. Mentre Carlo III andava in Vaticano, dove ha fatto la storia interrompendo cinque secoli di silenzio interreligioso tra la Chiesa cattolica e quella Anglicana, l’erede al trono ha messo mano ai dossier più controversi della corona. Il sovrano si ricongiungeva in preghiera con il Santo Padre sotto agli affreschi di Michelangelo nella Cappella Sistina mentre qualcuno a Londra dava ordine di rimuovere l’effige del Duca di York dalla Cappella di San Giorgio a Windsor. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “William ha preso in mano i dossier più controversi. Ha fatto togliere l’effige di Andrea dalla Cappella di San Giorgio ed è pronto a togliere i titoli dinastici a Harry e Meghan”

