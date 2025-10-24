Waterfront di Ponente il progetto si amplia grazie a ulteriori 1,7 milioni di euro Come sarà via Colombo

Cesenatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ottime notizie per il Waterfont di Ponente a Cesenatico dopo che il primo stralcio di lavoro è già stato completato e inaugurato l'estate scorsa: con la variazione di bilancio che sarà discussa in consiglio comunale arrivano 1,7 milioni ulteriori che permetteranno di ampliare il progetto e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

waterfront ponente progetto ampliaWaterfront di Ponente: si amplia il progetto - La pioniera delle dj donna: Fabrizia Pagan, per il mondo della notte Bicia dj. livingcesenatico.it scrive

waterfront ponente progetto ampliaCesenatico, Waterfront di Ponente: arrivano altri 1,7 milioni per viale Colombo - Il Comune di Cesenatico annuncia “ottime notizie per il Waterfont di Ponente dopo che il primo stralcio di lavoro è già stato completato e inaugurato ... Lo riporta corriereromagna.it

Cerca Video su questo argomento: Waterfront Ponente Progetto Amplia