Waterfront di Ponente il progetto si amplia grazie a ulteriori 1,7 milioni di euro Come sarà via Colombo
Ottime notizie per il Waterfont di Ponente a Cesenatico dopo che il primo stralcio di lavoro è già stato completato e inaugurato l'estate scorsa: con la variazione di bilancio che sarà discussa in consiglio comunale arrivano 1,7 milioni ulteriori che permetteranno di ampliare il progetto e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Waterfront di Ponente: si amplia il progetto - La pioniera delle dj donna: Fabrizia Pagan, per il mondo della notte Bicia dj. livingcesenatico.it scrive
Cesenatico, Waterfront di Ponente: arrivano altri 1,7 milioni per viale Colombo - Il Comune di Cesenatico annuncia “ottime notizie per il Waterfont di Ponente dopo che il primo stralcio di lavoro è già stato completato e inaugurato ... Lo riporta corriereromagna.it