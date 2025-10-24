Washington impone sanzioni al presidente colombiano Petro | accuse di traffico di droga e nuove tensioni con Bogotá

Gli Stati Uniti hanno imposto  sanzioni economiche contro il presidente della Colombia Gustavo Petro, accusandolo di favorire il traffico internazionale di droga. La decisione è stata annunciata dall’Office of Foreign Assets Control (Ofac) del Dipartimento del Tesoro. La sensazione è che si tratti di un nuovo e durissimo strappo nei rapporti tra Washington e Bogotá, storici alleati in America Latina. Le misure colpiscono  quattro persone, inserite nella lista dei cosiddetti «cittadini appositamente designati». Oltre a Petro, figurano il ministro dell’Interno Armando Benedetti, la moglie e il figlio del presidente colombiano. 🔗 Leggi su Open.online

