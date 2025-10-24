Warhammer 40,000 | Rogue Trader sbarca su Nintendo Switch 2 l’11 dicembre 2025
Lo studio Owlcat Games ha ufficializzato l’arrivo di Warhammer 40,000: Rogue Trader su Nintendo Switch 2, fissando la data di uscita per l’11 dicembre 2025 al prezzo di 49,99 dollari. Si tratta della versione portatile di uno dei cRPG isometrici più acclamati degli ultimi anni, già disponibile su PlayStation 5, Xbox Series XS e PC (Steam e GOG), dove ha superato il milione di copie vendute. Ambientato nel tetro e sconfinato universo del 41° millennio, il titolo di Owlcat è il primo gioco di ruolo classico ambientato nel mondo di Warhammer 40K, con una struttura profonda, scelte morali complesse e una forte attenzione alla narrazione e al destino dell’equipaggio. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
