' Wakanda' la notte di Halloween nel cuore di Pisa
Pisa si prepara a vivere una serata da brividi, tra musica, spettacolo e magia.Venerdì 31 ottobre, dalle 21, Piazza Garibaldi si trasformerà nel palcoscenico di “Wakanda”, l’evento di Halloween destinato a far ballare il cuore della città.Appuntamento organizzato dal Comune di Pisa, Confcommercio. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
