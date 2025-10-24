' Wakanda' la notte di Halloween nel cuore di Pisa

Pisatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pisa si prepara a vivere una serata da brividi, tra musica, spettacolo e magia.Venerdì 31 ottobre, dalle 21, Piazza Garibaldi si trasformerà nel palcoscenico di “Wakanda”, l’evento di Halloween destinato a far ballare il cuore della città.Appuntamento organizzato dal Comune di Pisa, Confcommercio. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

