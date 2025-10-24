Vuole trasformare il box in un appartamento ma senza i permessi | cantiere bloccato
Quell’operaio al lavoro aveva insospettito e un cittadino ha segnalato l’anomalia in Comune. Così che polizia locale e Ufficio Tecnico hanno deciso di vederci chiaro.Quel sopralluogo ha confermato la segnalazione: c’era qualcuno che, senza permessi, stava trasformando un box in un appartamento. È. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
