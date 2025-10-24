Vuole aggiudicarsi la bonifica dell'area ex Kuwait di Napoli e minaccia la ditta rivale | arrestato

Un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Portici, nella provincia di Napoli, per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Vuole aggiudicarsi la bonifica dell’area ex Kuwait di Napoli e minaccia la ditta rivale: arrestato - e aggiudicarsi i lavori di bonifica dell'area ex Kuwait di Napoli – che sorge alla periferia orientale del capoluogo campano – avrebbe tentato di estromettere la ditta concorrente, rivolgendo minacce ... Lo riporta fanpage.it

