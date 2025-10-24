Vuoi usare il nuovo browser di ChatGPT? Devi sapere a cosa vai incontro gli esperti sono allarmati
OpenAI ha lanciato ChatGPT Atlas, un nuovo browser web che promette di rivoluzionare il modo in cui navighiamo su internet. Dietro la retorica dell’innovazione, però, si nasconde qualcosa di molto più inquietante: un sistema di raccolta dati così invasivo da far suonare tutti gli allarmi tra gli esperti di sicurezza informatica. In meno di 24 ore dal lancio, il prodotto ha già sollevato preoccupazioni che vanno ben oltre le solite discussioni sulla privacy online. A prima vista, ChatGPT Atlas sembra un’evoluzione naturale: un browser basato su Chrome con un chatbot integrato che dovrebbe permettere agli utenti di navigare il web attraverso un’interfaccia conversazionale. 🔗 Leggi su Screenworld.it
