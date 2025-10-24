VPS Italy accoglie gli associati Assogas per l’Open Day dedicato alla ricompressione del gas metano

Cenate Sopra. Una giornata di approfondimento tecnico e confronto dedicata alle innovazioni e alle best practice nel settore della ricompressione del gas metano. È stata la proposta di VPS Italy, che il 16 ottobre, nella sede di Cenate Sopra in via San Carlo Borromeo, ha organizzato un Open Day, dedicato a tutti gli associati Assogas, Associazione del sistema Confindustria riferimento per il comparto gas e servizi energetici. L’Open Day di VPS Italy ha rappresentato un momento di dialogo e condivisione tra istituzioni, operatori industriali e professionisti del settore, confermando l’impegno dell’azienda nel promuovere soluzioni innovative e sostenibili per la gestione del gas metano e nel valorizzare il ruolo del territorio bergamasco come centro di eccellenza nel panorama energetico nazionale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

