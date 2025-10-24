VPA Italia 2025 | Helios e Fatality volano Joga Bonito in crisi — il punto dopo la seconda giornata

Helios e Fatality Project dominano la Serie A, Joga Bonito in crisi e Desenzano ancora a zero. Tutti i risultati e le sorprese della seconda giornata VPA Italia 2025. La seconda giornata della VPA Italia 2025 regala gol, emozioni e tante sorprese. Dopo un avvio equilibrato, la classifica comincia a prendere forma sia in Serie A che in Serie B, con alcuni club che confermano le attese e altri che invece dovranno rivedere in fretta strategie e organico. Serie A: Helios e Fatality Project inarrestabili, Boca Truglio e Crema sorprendono. In Serie A, sono cinque le squadre ancora a punteggio pieno, ma i riflettori sono tutti puntati sugli Helios, che si impongono per 3-2 sugli Once Again al termine di una partita combattutissima. 🔗 Leggi su Esports247.it

