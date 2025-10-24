Voto fuori sede raggiunte le 50.000 firme per la proposta di legge di iniziativa popolare
Roma, 24 ottobre 2025 – Oltre 50.000 firme sono state raccolte in poco più di tre mesi e sarà adesso possibile depositare la proposta di legge di iniziativa popolare lanciata da The Good Lobby, Will Media e la Rete Voto Fuorisede in Senato, dove, da regolamento, vige l’obbligo di discussione entro un mese. Questo ulteriore passo in avanti, letto congiuntamente alle richieste di accesso al voto fuori sede in occasione dello scorso Referendum dell’8 e 9 giugno 2025 triplicate rispetto alle elezioni Europee 2024, conferma che una legge sul voto fuori sede non solo è possibile, ma necessaria per garantire un diritto fondamentale e promuovere la partecipazione democratica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
