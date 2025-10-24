Vongola una rete di sensori nello Ionio per ascoltare la voce del mare

Un sistema innovativo per il monitoraggio della fauna ittica,  la prima rete di monitoraggio acustico lungo la dorsale jonica che “ascolta” il mare  e trasforma i segnali in dati per la tutela della biodiversita’. Si chiama  Vongola (Visual and nOise-eNhanced AI Analysis for Marine Biodiversity MonitorinG, Observation and LeArning),  il progetto realizzato dal  CSFNSM  e dalle  Universita’ di Catania, Universita’ Mediterranea di Reggio Calabria e l’azienda Nadir Byte,  che usa una rete di sensori e algoritmi di intelligenza artificiale per monitorare in tempo reale i fondali del mare. I sensori impiegati sono cosi’ sensibili da cogliere il crepitio dei gamberetti e, al tempo stesso, abbastanza potenti da rilevare il rumore delle grandi navi a chilometri di distanza: un duplice registro di ascolto che incarna lo scopo del progetto, monitorare la fauna e misurare l’impatto dell’antropizzazione sull’equilibrio dell’ecosistema marino. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

