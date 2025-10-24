L’ultima volta in giallorosso, presenza numero 14 in prima squadra, agli ordini di un certo Josè Mourinho, fu nel maggio 2023, giornata 33 del campionato di serie A 202223, con la Roma che pareggiava 1-1 a Monza. La prima – e fin qua unica – da ex fu invece nel maggio del 2024, davanti agli oltre 66mila dell’Olimpico che seguirono un Roma-Sassuolo vinto di misura dai giallorossi che diedero, battendolo, una spinta importante al Sassuolo verso la serie B. Venti mesi dopo riecco la Roma che accosta i neroverdi, ed ecco che la gara diventa ‘speciale’, in casa neroverde, anche e soprattutto per Cristian Volpato, fantasista italo-australiano classe 2003 che alla Roma deve il debutto nel calcio dei grandi (esordio in A e in Europa, per lui, in giallorosso, dove Volpato arrivò, dall’Australia, nel 2020, vincendo subito la Coppa Italia Primavera) e al Sassuolo la consacrazione ad alto livello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Volpato ritrova le origini. Con la Roma l’esordio in A