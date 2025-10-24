Volley femminile terza di campionato al Villa Romiti | per la Life365eu arriva la temibile Ostiano

Forlitoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Turno casalingo per la Life365.eu nella terza di campionato di B1 femminile. Le mercuriali ospiteranno sabato sera al Villa Romiti (ore 20,30 l'inizio) la Fantini-Folcieri Ostiano per un match difficile e dall’elevato peso specifico. Dopo due sconfitte nelle prime due uscite, Arcangeli e compagne. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

