Volley femminile terza di campionato al Villa Romiti | per la Life365eu arriva la temibile Ostiano

Turno casalingo per la Life365.eu nella terza di campionato di B1 femminile. Le mercuriali ospiteranno sabato sera al Villa Romiti (ore 20,30 l'inizio) la Fantini-Folcieri Ostiano per un match difficile e dall’elevato peso specifico. Dopo due sconfitte nelle prime due uscite, Arcangeli e compagne. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Volley femminile, terza di campionato al Villa Romiti: per la Life365.eu arriva la temibile Ostiano - Per la Libertas Volley si tratta quindi di una sfida da affrontare con grande coraggio e tenacia, in vista dei prossimi due turni, in cui sarà attesa da Riccione e Cesena, per due derby che sembrano g ... Lo riporta forlitoday.it

Civitavecchia Volley e Asp Civitavecchia cercano il tris - 3Epc Asp Civitavecchia e Civitavecchia Volley cercano continuità nella terza giornata del campionato di serie C femminile. Segnala trcgiornale.it

Volley femminile, terza giornata di regular season da brivio - La griglia di partenza del prossimo weekend vedrà un super Novara al primo posto con 9 punti, seguita da Conegliano a 8. Scrive rainews.it