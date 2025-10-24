Volley donne serie B1 Ravenna a punteggio pieno domani alle 18 è attesa dall’esame a San Giorgio Piacentino L’Olimpia Teodora in cerca di conferme

L’Olimpia Teodora sale sabato a San Giorgio Piacentino, paese di appena 5mila abitanti, per la terza giornata del campionato di B1. La compagine ravennate è reduce da due vittorie nelle prime uscite ed è al provvisorio comando della classifica. Le emiliane, invece, hanno affrontato due squadre toscane rimediando una vittoria (3-1 in casa contro Scandicci) e una sconfitta (a Montespertoli, con lo stesso punteggio). La capitana è la parmense Chiara They, al secondo anno a San Giorgio, una delle più forti beacher italiane che non disdegna l’attività indoor. L’Olimpia si presenterà a San Giorgio con un morale naturalmente alto, per i confortanti risultati delle prime due uscite. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

