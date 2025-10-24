Volley Club non basta La squadra resta al palo
L’ Elettromeccanica Angelini Cesena è inciampata in un’altra battuta d’arresto in casa di Pallavolo Scandicci, rimediando la seconda sconfitta nelle prime due gare del torneo di volley di serie B1 femminile. Ancora una serata no in ricezione, con Lupoli che è stata costretta a correre e servire palla alta alle sue attaccanti, mentre dall’altra parte della rete, le fiorentine hanno giocato spavalde, difendendo tanto e contrattaccando con potenza. Dunque il match è scivolato via con un inappellabile 3-1 (25-18; 25-22; 21-25; 25-22). La partita. Nel primo set Cesena insegue (11-10), Scandicci in seconda linea lavora bene e allunga (16-12), Pasini viene murata da posto quattro (22-16), ma poi contraccambia con due muri consecutivi (23-18) che scavano il solco decisivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
