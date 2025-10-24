Volley Club B1 femminile l’Elettromeccanica Angelini cerca il riscatto contro Bologna
In arrivo un big match per l’Elettromeccanica Angelini Cesena, che domenica 26 ottobre al Carisport ospiterà Volley Team Bologna, fischio d’inizio alle ore 17.30.Le bianconere sono reduci dalla infruttuosa trasferta toscana contro Scandicci, dove sono state superate 3-1; con un solo punto in. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
