Volenterosi Con Kiev fino alla fine Putin fa richieste ridicole Meloni | L’Occidente sia unito per il cessate il fuoco

“È il momento della massima pressione, perché è l’unico modo per far cambiare idea a Putin, portarlo al tavolo e fermare le uccisioni”. Così il premier britannico Keir Starmer aprendo a Londra il vertice dei Volenterosi alla presenza di Volodymir Zelensky e del segretario generale della Nato Mark Rutte. Altri leader (tra cui la premier Giorgia Meloni) hanno partecipato collegandosi in videoconferenza. Volenterosi, Starmer: bene le sanzioni, basta sangue. “Siamo uniti come coalizione dei Volenterosi, insieme al presidente Trump, nel chiedere la fine dello spargimento di sangue”, ha aggiunto, sottolineando che “tutti concordiamo sul fatto che i combattimenti devono cessare e che i negoziati devono partire dalla linea di contatto attuale”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Volenterosi, “Con Kiev fino alla fine, Putin fa richieste ridicole “. Meloni: “L’Occidente sia unito per il cessate il fuoco”

