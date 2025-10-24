Vola giù dal balcone a soli 10 anni | tragedia spaventosa in Italia situazione drammatica

Un tonfo improvviso nella sera tranquilla e poi le grida dei vicini. È successo a Trapani, dove un bambino di dieci anni è caduto dal balcone della sua abitazione al terzo piano. Un attimo di distrazione, forse un gioco finito male — ma la dinamica dell’incidente è ancora tutta da chiarire. Il dramma in via Pantelleria. L’incidente è avvenuto in via Pantelleria, una zona residenziale della città. Dopo la caduta, alcuni residenti hanno immediatamente dato l’allarme e sul posto sono arrivati i sanitari del 118. Hanno trovato il piccolo privo di conoscenza ma ancora vivo, in condizioni gravi. È stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove i medici stanno facendo tutto il possibile per salvarlo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

