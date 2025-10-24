"Il momento che sto e stiamo vivendo è sicuramente uno dei più belli del mio percorso. Lo vivo in maniera serena, si lavora bene, in armonia e c’è coesione, questo fa la differenza". Lo certificano le parole della vigilia di Andrea Sottil, non è più una notizia l’identità acquisita nei tre mesi di lavoro dal suo arrivo. Il tutto condito dai risultati che, con tutta la sincerità di questo mondo, aiutano: "Quando si fanno determinate prestazioni, contro avversari come il Palermo – ha continuato il tecnico – giocando bene a calcio, l’autostima cresce e la consapevolezza pure. In questi mesi siamo migliorati in tanti aspetti, nella fase difensiva e in quella di possesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Voglio progressi in attacco"