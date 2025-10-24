Voglio progressi in attacco
"Il momento che sto e stiamo vivendo è sicuramente uno dei più belli del mio percorso. Lo vivo in maniera serena, si lavora bene, in armonia e c'è coesione, questo fa la differenza". Lo certificano le parole della vigilia di Andrea Sottil, non è più una notizia l'identità acquisita nei tre mesi di lavoro dal suo arrivo. Il tutto condito dai risultati che, con tutta la sincerità di questo mondo, aiutano: "Quando si fanno determinate prestazioni, contro avversari come il Palermo – ha continuato il tecnico – giocando bene a calcio, l'autostima cresce e la consapevolezza pure. In questi mesi siamo migliorati in tanti aspetti, nella fase difensiva e in quella di possesso.
#SciAlpino Soelden -3, parla Mikaela Shiffrin: "Contenta dei progressi in gigante, ma ho ancora molto da fare e voglio essere realista" #FISAlpine #AlpineSkiing #22Ottobre #scialpinofemminile
CALABRIA - DOPO IL VOTO Voglio ringraziare, a urne chiuse, tutti coloro - e sono moltissimi - che mi hanno votato al nord e soprattutto a sud. Tra questi ci sono tanti giovani e, date le circostanze, per me il loro voto vale ancor più. Il consenso che ho avuto no
"Voglio progressi in attacco" - Lo vivo in maniera serena, si lavora bene, in armonia e c'è coesione, questo fa la differenza".