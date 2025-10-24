«Voglio l’ergastolo, sono pentito». E' quanto avrebbe detto, come ricostruito dal suo legale, Luigi Morcaldi, interrogato stamani nel carcere milanese di San Vittore per il femminicidio dell’ex compagna Luciana Ronchi, uccisa due giorni fa con almeno 14 coltellate, a Milano. Lo ha riferito la sua legale, l’avvocata Patrizia Iacobino. La gip Lorenza Pasquinelli, dopo l’interrogatorio di oggi,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - "Voglio l'ergastolo", il pentimento di Morcaldi dopo il femminicidio dell’ex compagna Luciana Ronchi