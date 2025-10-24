Voglio l' ergastolo il pentimento di Morcaldi dopo il femminicidio dell’ex compagna Luciana Ronchi
«Voglio l’ergastolo, sono pentito». E' quanto avrebbe detto, come ricostruito dal suo legale, Luigi Morcaldi, interrogato stamani nel carcere milanese di San Vittore per il femminicidio dell’ex compagna Luciana Ronchi, uccisa due giorni fa con almeno 14 coltellate, a Milano. Lo ha riferito la sua legale, l’avvocata Patrizia Iacobino. La gip Lorenza Pasquinelli, dopo l’interrogatorio di oggi,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Altre letture consigliate
$luciana ronchi, l'ex marito Luigi Morcaldi: «Sono pentito di averla uccisa, voglio l'ergastolo». La versione opposta e i dubbi sulla premeditazione - X Vai su X
Questa sera nel Tg2000 delle ore 18.30: 1 #PapaLeoneXIV #Quirinale "Pace e giustizia" 2 Lutto nazionale #carabinieri 3 A #Gaza si spara ancora 4 #Turetta "Voglio l'ergastolo" 5 Povera Italia In diretta su #Tv2000 #14ottobre Direttore Vin - facebook.com Vai su Facebook
"Voglio l'ergastolo", il pentimento di Morcaldi dopo il femminicidio dell’ex compagna Luciana Ronchi - E' quanto avrebbe detto, come ricostruito dal suo legale, Luigi Morcaldi, interrogato stamani nel carcere milanese di San Vittore per il femminicidio dell’ex compag ... Segnala gazzettadelsud.it
Luciana Ronchi, l'ex Morcaldi: «Sono pentito, voglio l'ergastolo». La nuova versione e i dubbi sulla premeditazione - Luigi Morcaldi non solo ammette le sue responsabilità ma chiede il massimo della pena per il femminicidio della ex moglie Luciana ... Si legge su msn.com
Femminicidio Luciana Ronchi, la foto al mare e la richiesta shock del marito: “Cosa voglio adesso” - Con queste parole Luigi Morcaldi, 64 anni, ha ammesso le proprie responsabilità davanti al giudice per ... Come scrive thesocialpost.it