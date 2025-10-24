Voglio l' ergastolo il pentimento di Morcaldi dopo il femminicidio dell’ex compagna Luciana Ronchi

Feedpress.me | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Voglio l’ergastolo, sono pentito». E' quanto avrebbe detto, come ricostruito dal suo legale, Luigi Morcaldi, interrogato stamani nel carcere milanese di San Vittore per il femminicidio dell’ex compagna Luciana Ronchi, uccisa due giorni fa con almeno 14 coltellate, a Milano. Lo ha riferito la sua legale, l’avvocata Patrizia Iacobino. La gip Lorenza Pasquinelli, dopo l’interrogatorio di oggi,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

voglio l ergastolo il pentimento di morcaldi dopo il femminicidio dell8217ex compagna luciana ronchi

© Feedpress.me - "Voglio l'ergastolo", il pentimento di Morcaldi dopo il femminicidio dell’ex compagna Luciana Ronchi

Altre letture consigliate

voglio ergastolo pentimento morcaldi"Voglio l'ergastolo", il pentimento di Morcaldi dopo il femminicidio dell’ex compagna Luciana Ronchi - E' quanto avrebbe detto, come ricostruito dal suo legale, Luigi Morcaldi, interrogato stamani nel carcere milanese di San Vittore per il femminicidio dell’ex compag ... Segnala gazzettadelsud.it

voglio ergastolo pentimento morcaldiLuciana Ronchi, l'ex Morcaldi: «Sono pentito, voglio l'ergastolo». La nuova versione e i dubbi sulla premeditazione - Luigi Morcaldi non solo ammette le sue responsabilità ma chiede il massimo della pena per il femminicidio della ex moglie Luciana ... Si legge su msn.com

voglio ergastolo pentimento morcaldiFemminicidio Luciana Ronchi, la foto al mare e la richiesta shock del marito: “Cosa voglio adesso” - Con queste parole Luigi Morcaldi, 64 anni, ha ammesso le proprie responsabilità davanti al giudice per ... Come scrive thesocialpost.it

Cerca Video su questo argomento: Voglio Ergastolo Pentimento Morcaldi