Voglia di vincere Michael J Fox rivela | Fu un ruolo di Michael Landon a convincermi ad accettare la parte

La star di Ritorno al futuro ha svelato la decisiva influenza del protagonista de La casa nella prateria per convincerlo a partecipare al film di Rod Daniel. Nell'anno in cui recitò nel film che gli avrebbe regalato il successo globale, Michael J. Fox partecipò anche al cult di Rod Daniel, Voglia di vincere. Nonostante alla fine si sia deciso ad accettare il ruolo, inizialmente Fox era molto dubbioso, soprattutto per le protesi e il trucco che avrebbe dovuto applicare per interpretare il suo personaggio. Un personaggio di Michael Landon convinse Michael J. Fox Nel 1985, Michael J. Fox stava recitando contemporaneamente nella serie Casa Keaton e nel primo film di Ritorno al futuro, come ha lui stesso raccontato nel memoir Future Boy. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

