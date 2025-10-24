Vlahovic via dalla Juve a gennaio? Scenario tutt’altro che remoto | cosa potrebbe succedere nelle prossime settimane e la possibile destinazione

Vlahovic via dalla Juve, il serbo resta nel mirino dei club inglesi: la Vecchia Signora potrebbe aprire alla cessione per non perderlo a zero. Un futuro ancora tutto da scrivere, un addio che potrebbe consumarsi prima del previsto. La situazione di  Dusan Vlahovic  alla  Juventus  resta uno dei nodi più intricati del  calciomercato Juve. Nonostante un avvio di stagione in cui ha dimostrato, a sprazzi, il suo valore, la sua permanenza a  Torino  non è affatto scontata. Anzi, secondo quanto riportato questa mattina da  La Gazzetta dello Sport, lo scenario di una sua  cessione già a gennaio non è affatto da escludere, spinto dal forte e insistente interesse proveniente dalla  Premier League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

